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Як забронювати товар

Як оформити замовлення:


  • Вибрати необхідний препарат за допомогою системи пошуку;
  • Додати обраний препарат в кошик, натиснувши кнопку «Де купити»;
  • Вибрати препарат в потрібній Вам аптеці;
  • Далі необхідно натиснути "В кошик"
  • Якщо Ви хочете перейти до вибору наступного препарату вкажіть «Повернутися до покупок;
  • Якщо препарат "під замовлення", то звами зв'яжеться наш оператор, для підтвердження та узгодження остаточної вартості та термінів доставки препарату на аптеку.
  • Для формування замовлення виберіть опцію «Оформити замовлення»;
  • Для підтвердження замовлення введіть контактну інформацію про себе;
  • Для підтвердження замовлення з Вами зв'яжеться наш оператор;
  • Далі на Ваш мобільний прийде СМС з номером замовлення.


Якщо у Вас виникли питання при оформленні замовлення Ви можете зв'язатися з оператором

Call-центру за тел .: 0 800 307 117 (безкоштовна гаряча лінія).

Працюємо: Цілодобово.


Важливо знати!


Видача продукції здійснюється за номером замовлення, який формується після підтвердження його на сайті.

Після підтвердження Ваш резерв збирається на протязі 15-ти хвилин безпосередньо на аптеці, номер замовлення Вам прийде у СМС повідомленні на мобільний телефон.

Якщо протягом 15-ти хвилин не прийшло СМС повідомлення Ви можете уточнити його номер за тел.: 0 800 307 117 (безкоштовна гаряча лінія).

Забрати замовлення з обраної Вами аптеки можете протягом двох наступних днів згідно з графіком роботи аптеки.

Увага!Ціни дійсні тільки при замовленні через сайт!