Як забронювати товар

Як оформити замовлення:





Вибрати необхідний препарат за допомогою системи пошуку;

Додати обраний препарат в кошик, натиснувши кнопку «Де купити»;

Вибрати препарат в потрібній Вам аптеці;

Далі необхідно натиснути "В кошик"

Якщо Ви хочете перейти до вибору наступного препарату вкажіть «Повернутися до покупок;

Якщо препарат "під замовлення", то звами зв'яжеться наш оператор, для підтвердження та узгодження остаточної вартості та термінів доставки препарату на аптеку.

Для формування замовлення виберіть опцію «Оформити замовлення»;

Для підтвердження замовлення введіть контактну інформацію про себе;

Для підтвердження замовлення з Вами зв'яжеться наш оператор;

Далі на Ваш мобільний прийде СМС з номером замовлення.





Якщо у Вас виникли питання при оформленні замовлення Ви можете зв'язатися з оператором

Call-центру за тел .: 0 800 307 117 (безкоштовна гаряча лінія).

Працюємо: Цілодобово.





Важливо знати!





Видача продукції здійснюється за номером замовлення, який формується після підтвердження його на сайті.

Після підтвердження Ваш резерв збирається на протязі 15-ти хвилин безпосередньо на аптеці, номер замовлення Вам прийде у СМС повідомленні на мобільний телефон.

Якщо протягом 15-ти хвилин не прийшло СМС повідомлення Ви можете уточнити його номер за тел.: 0 800 307 117 (безкоштовна гаряча лінія).

Забрати замовлення з обраної Вами аптеки можете протягом двох наступних днів згідно з графіком роботи аптеки.