Як забронювати товар
Як оформити замовлення:
- Вибрати необхідний препарат за допомогою системи пошуку;
- Додати обраний препарат в кошик, натиснувши кнопку «Де купити»;
- Вибрати препарат в потрібній Вам аптеці;
- Далі необхідно натиснути "В кошик"
- Якщо Ви хочете перейти до вибору наступного препарату вкажіть «Повернутися до покупок;
- Якщо препарат "під замовлення", то звами зв'яжеться наш оператор, для підтвердження та узгодження остаточної вартості та термінів доставки препарату на аптеку.
- Для формування замовлення виберіть опцію «Оформити замовлення»;
- Для підтвердження замовлення введіть контактну інформацію про себе;
- Для підтвердження замовлення з Вами зв'яжеться наш оператор;
- Далі на Ваш мобільний прийде СМС з номером замовлення.
Якщо у Вас виникли питання при оформленні замовлення Ви можете зв'язатися з оператором
Call-центру за тел .: 0 800 307 117 (безкоштовна гаряча лінія).
Працюємо: Цілодобово.
Важливо знати!
Видача продукції здійснюється за номером замовлення, який формується після підтвердження його на сайті.
Після підтвердження Ваш резерв збирається на протязі 15-ти хвилин безпосередньо на аптеці, номер замовлення Вам прийде у СМС повідомленні на мобільний телефон.
Якщо протягом 15-ти хвилин не прийшло СМС повідомлення Ви можете уточнити його номер за тел.: 0 800 307 117 (безкоштовна гаряча лінія).
Забрати замовлення з обраної Вами аптеки можете протягом двох наступних днів згідно з графіком роботи аптеки.
Увага!Ціни дійсні тільки при замовленні через сайт!